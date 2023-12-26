Мобилизация в Украине продолжается, между тем в Министерстве обороны заявили, что поддерживают снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Мобилизация в Украине продолжается, Рустем Умеров заявил, что Минобороны будет просить снижение призывного возраста до 25 лет.

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины заявил, что может подписать закон о снижении призывного возраста с 27 лет до 25 во время мобилизации в Украине, но для этого нужны аргументы.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о своей позиции.

"Чтобы общество это восприняло, мы будем, например, просить призыв с 25 до 60 лет. Во-первых, мы хотим произвести учет всех категорий, которые будем предлагать. После этого хотим определить, как мы будем им сообщать, чтобы это не было как сейчас, на улицах.

После этого хотим, чтобы категории людей, которых мы будем просить мобилизовать, проходили медицинское освидетельствование. И тогда мы им будем объяснять, где и как они смогут выбрать профессию”, – заявил Умеров.

По его словам, определение категорий зависит от определения базовых правил, согласно которым будет осуществляться процесс мобилизации в Украине.

Источник: Суспільне.

Напомним, в Минобороны объяснили заявление Министра Умерова, относительно призыва украинцев призывного возраста, проживающих за пределами Украины в разгар мобилизации.

В Министерстве обороны сообщили, что пока нет обсуждений механизмов призыва в ВСУ из-за границы в период действия мобилизации в Украине.

Накануне, министр обороны Рустем Умеров сделал заявление, что проживающие за рубежом украинцы призывного возраста получат приглашение явиться в призывные пункты ВСУ.

Однако начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что издание "Bild", опубликовавшее интервью с Умеровым - сместило акцент.

Павлюк объяснил, что министр в целом имел в виду рекрутинг и необходимость донести до украинцев за границей, как важно присоединиться к украинским войскам в разгар мобилизации в Украине.

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