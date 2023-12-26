Ванная комната – это помещение, где мы проводим время, отдыхаем и поддерживаем свою личную гигиену, однако со временем швы на плитке могут выглядеть не так, как мы бы хотели.

Они становятся местом накопления грязи, пятен и загрязнений. Если вы ищете эффективный и доступный способ очистить швы в ванной, подручные средства могут быть именно тем, что вам нужно.

Уксусный раствор: Уксусный раствор - эффективное средство для удаления грязи из швов. Смешайте одну часть белого уксуса с четырьмя частями воды и нанесите этот раствор на загрязненные швы с помощью щетки или тряпки. Оставьте раствор работать в течение 10-15 минут, а затем промойте водой.

Лимонный сок: Лимонный сок обладает свойствами удаления пятен и отбеливания. Нанесите свежий лимонный сок на загрязненные швы и оставьте на несколько минут, прежде чем промыть водой. Лимон придаст приятный аромат и засвежит ванную.

Смесь соды и воды: Смесь соды и воды - отличный скраб для удаления грязи. Смешайте ложку соды с водой до образования густой пасты. Нанесите пасту на швы, почистите их мягкой щеткой и промойте водой. Этот метод не только очистит швы, но и отшелушивает старый слой грязи.

Гидрогенперекись: Гидрогенперекись отлично отбеливает и дезинфицирует. Смешайте 3% раствор гидрогенперекиси с водой в пропорции 1:1 и нанесите на швы. Оставьте на 15-20 минут, затем промойте водой. Осторожно используйте это средство, поскольку гидрогенперекись может вызвать раздражение кожи.

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