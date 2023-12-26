Церковный праздник известен как Собор Пресвятой Богородицы.
По старому стилю 26 декабря чтят мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения и Ореста.
Народный праздник 26 декабря известен как Евстратиев день, Ведьмины посиделки, Бабьи каши, День повитух.
Народный праздник 26 декабря известен как Ведьмин шабаш - наши предки считали,, что в этот день на землю слетались ведьмы и устраивали посиделки.
День 26 декабря считался опасным и неудачным днем.
Наши предки остерегались сегодня рисков получить травму, болезни, сглаза, неудачи в делах.
Однако, в эту дату удачно проходят гадания, но важно помнить, что церковь осуждает данные ритуалы.
26 декабря нельзя ссориться и ругаться матом, ведь ведьмы могут забрать человека с собой.
Запрещено также ругать и дразнить свиней, иначе животное может разозлиться.
Седлать белую лошадь 26 декабря - к беде.
Лучше не оставлять на пороге веники, обувь и другие предметы, иначе их могут ведьмы ночью украсть.
Наши предки заносили все в дом.
Приметы 26 декабря:
Если наблюдаете большие и белые кучевые облака в этот день - это к снежной метели.
Также раньше говорили - какая погода сегодня - таким будет весь январь.
Ночь холодная, а днем резко потеплело - значит зима будет переменчивой.
Источник: Униан.
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