Президент Чешской Республики Петр Павел подписал Закон, касающийся продления статуса защиты беженцев и усложнит условия пребывания.

Чешский президент Петр Павел подписал закон, в котором говорится, что украинские беженцы будут иметь право на защиту до 31 марта 2025 года.

Обновленный закон с сентября 2024 года сокращает время пребывания беженцев в бесплатном срочном жилье до максимум 90 дней.

В настоящее время беженцы могут находиться в бесплатном жилье максимум 150 дней. Исключение будет для уязвимых слоев населения.

Кроме того, правительство в Чехии определит тип расходов и максимальный размер выплат в помощь при добровольном возвращении домой.

Беженцы смогут претендовать на помощь на добровольное возвращение один раз.

К слову, в Чехии находится около 380 тысяч украинцев.

Украинцы в комментариях отреагировали на решение президента Чехии:

"Некуда вернуться,это никого уже совсем не волнует",

"Просто Как говорил знакомый из Праги бухают пацаны по лавочкам. воруют в дорогих магазинах. поют на лавочках после 22 и это все 80% мужчины",

"Возьмут деньги и уедут из Чехии в Германию",

"И количество беженцев еще увеличится,война и коррупция среди власти на народ просто....(".





Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Польша готовится сократить помощь украинским беженцам, в сети отреагировали: "А чего там сидите?".

Как сообщала Politeka, массовая драка произошла между украинцами и поляками в Варшаве, детали.

Также Politeka писала, что поляк спас младенца из Украины, момент попал на видео.