Евгений Клопотенко и популярная украинская певица Настя Каменских в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить вкусные и сочные куриные голени с яблоками. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

куриные голени – 5 шт.

яблоки – 6 шт.

мед - 40 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

вода – 150 мл

щепотка молотого кофе

Евгений Клопотенко особенно советует попробовать яблоки "Кандиль синап" - это крымский сорт, один из трех сортов яблок, выведенных в Украине (также Симиренко и Белый налив). "Кандиль синап" за их форму еще называют заячьей мордочкой.

Сначала Евгений Клопотенко выкладывает куриные голени в форму для запекания. Чтобы получить красивую золотистую корочку, смазываем голени медом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Отдельно готовим яблоки. Четыре яблока чистим от кожуры и аккуратно удаляем сердцевину, нарезаем на кружочки, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, и запекаем 30 минут при 180 градусах.

Чтобы приготовить соус к голеням, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко чистит от кожуры и серединки еще два яблока, нарезает их ломтиками и запекает при 180 градусах 20 минут.

Также для соуса нужно приготовить бульон: просто отвариваем в воде морковь и лук. Запеченные яблоки для соуса перебиваем блендером до однородности, добавляем 150 мл бульона и щепотку молотого кофе для пикантности.

Для подачи по центру тарелки Евгений Клопотенко выкладывает запеченные яблочные кольца, а сверху куриные голени, поливаем все соусом и наслаждаемся.

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