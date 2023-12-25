Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт, ведущий проекта "Пекельні борошна" Евгений Клопотенко и Настя Каменских показали рецепт вкусного блюда из гречки и мяса.

Евгений Клопотенко по просьбе популярной украинской певицы Насти Каменских, которая стала звездной гостьей кулинарного проекта "Пекельні борошна", предложил украинскую альтернативу турецкому блюду кюфте, которое очень популярно в мире в разных формах.

Поскольку котлеты – это не украинское блюдо, Клопотенко решил приготовить аутентичные гречаники. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для приготовления гречаников Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

говяжий фарш – 300 г (в идеале, чтобы в нем было 50 граммов сала, но можно и без этого)

яйца – 2 шт.

манка - 50 г

гречка — 150 г

томатная паста - 75 г

сметана – 75 г

чеснок - 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

В говяжий фарш "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет яйца, соль, перец и хорошо все вымешивает до однородности.

Тем временем нужно сварить гречку обычным способом (пропорция крупы и воды должна быть 1:2). Отвешиваем 150 г готовой гречки, добавляем ее в фарш, перемешиваем и формируем из этой массы гречаники овальной формы.

Сформированные гречаники "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко панирует в манке, выкладывает в форму для запекания и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут – это будет зависеть от размера гречаников.

Чтобы приготовить соус к гречаникам, смешиваем сметану с томатной пастой, добавляем мелко нарезанный чеснок и все перемешиваем.

На тарелку для подачи "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает соус, а сверху гречаники.

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