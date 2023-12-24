Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и ресторатор, музыкант, муж Нади Дорофеевой Миша Кацурин показали, как приготовить украинский рождественский калач.

Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на два калача диаметром 26 см):

550 г хлебной муки

300 г молока

25 г свежих дрожжей

100 г сахара

40 г сливочного масла 82.5%

1 яйцо

щепотка соли

Для начинки:

200 г мака

200 г масла 82.5%

10 г пряности (корица, имбирь сухой и мускатный орех молотые)

200 г белого + 40г крупного коричневого сахара

160-200 г клюквы

На «помазку» нам понадобится 1 желток и 20 г молока.

Сначала"Мастер Шеф" Владимир Ярославский в едва теплом молоке растворяет сахар и дрожжи, дает смеси постоять минут 10-15, чтобы дрожжи активировались. После этого добавляем муку с щепоткой соли и вымешиваем тесто, даем ему постоять в тепле минут 30, а затем добавляем мягкое сливочное масло, снова вымешиваем и оставляем на час подходить.

Для приготовления начинки сперва "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перетирает мак в ступке или кофемолке, добавляет воду в пропорции 1:1,5, а также сахар. Ставим на плиту, доводим до кипения и варим 15 минут, чтобы масса начала загустевать, тогда снимаем ее с огня и оставляем охлаждаться. К маку добавляем очень мягкое сливочное масло и перемешиваем.

Клюкву заливаем кипятком и сразу его сливаем.

Тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на две равные части. Каждую растягиваем руками на рабочей поверхности, смазанной растительным маслом, чтобы получился максимально большой и тонкий прямоугольник. Равномерно выкладываем маковую начинку, посыпаем клюквой, сворачиваем плотный рулет и разрезаем его вдоль. Затем, начиная с середины, перекручиваем разрезаный рулет в «косичку», как на видео.

Выкладываем калач в круглую форму, а посередине ставим чашку. Даем тесту хорошо подойти, а затем смазываем сверху яйцом, посыпаем крупным коричневым сахаром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку в режиме конвекции на 25 минут.

Если у вас есть прозрачный сироп, например, с грушевого варенья, то "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует им смазать еще горячий калач, тогда сверху будет невероятная глянцевая корочка. Когда калач остынет, внутрь ставим свечу, которую зажигаем на Рождество.

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