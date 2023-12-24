В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как вкусно приготовить скумбрию.

"Какие у вас отношения со скумбрией? У меня чудесные, мы бывает ссоримся, но быстро миримся, и потом у нас все ок. Она мне нравится, потому что вкусна и полезна даже для подростков, если ее правильно приготовить. Имею для вас один постный рецепт к святой вечере", – пишет "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет минимум ингредиентов:

4 свеклы

2 скумбрии

5 г соли

семена фенхеля

Свеклу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко хорошо вымывает, а затем либо отваривает, либо запекает в фольге в течение 90 минут. Готовую свеклу чистим от кожуры и нарезаем полукольцами.

Скумбрию также моем, удаляем жабры и внутренности, приправляем рыбу солью и семенами фенхеля.

Дно формы для запекания "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко застеляет пергаментом, выкладывает полукольца свеклы, а на нее скумбрию. Отправляем рыбу в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут – и готово.

"И еще. Я хочу, чтобы украинцы объединялись за столом, а на праздники особенно. Так что сам встречусь с родителями в воскресенье, и вас хочу попросить собрать всех-всех родных, если есть такая возможность. Это тоже важно для формирования здоровых привычек", – добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

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