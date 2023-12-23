Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную и ароматную кутью на Рождество.

Для приготовления кутьи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

175 г пшеницы

50 г мака

150 г очищенных грецких орехов

75 г голубики сушеной

75 г клюквы сушеной

100 г меда (или по своему вкусу)

узвар - 100-150 г

Шеф-повар отметил, что граммовка приблизительная, ведь каждый готовит по своему вкусу, а вместо клюквы и голубики можно взять изюм. По желанию можете заменить пшеницу на перловку или даже рис.

Пшеницу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо промывает водой, а затем варит в большом количестве подсоленной воды примерно 45 минут. Готовую пшеницу отбрасываем на сито.

Сухой мак перетираем в ступке, ставим на малый огонь, заливаем 100 г воды, доводим до кипения и варим еще 10-15 минут. Если ступки нет или не хотите тратить на это время, то можно воспользоваться блендером, но тогда мак предварительно нужно разварить, а уже потом перебивать.

Сухофрукты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский заливает кипятком на 30 секунд, а затем отбрасывает на сито. Орехи, чтобы раскрыть их вкус, обжариваем в духовке до румяности, а затем чистим от кожицы.

В большой миске "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает отварную пшеницу, орешки, перетертый мак, ошпаренные сухофрукты, добавляет мед на вкус и узвар, чтобы кутья была сочная и ароматная.

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