Узнайте, какие ошибки при уборке вы допускаете и как их исправить.

Использование полироли для мебели для удаления пыли

Полироль для мебели, хотя он прекрасно пахнет и придает блеск вашим шкафам, следует использовать с осторожностью.

Большинство коммерческих полиролей для мебели содержат большой процент масла, которое может размазывать и делать отпечатки пальцев более заметными. В общем, для генеральной профилактической чистки достаточно тряпки, слегка смоченной водой.

Удаление пятен с ковров и обивки

Пятна случаются. Повсюду. Даже в твоих коврах. Когда это произойдет, не поддавайтесь желанию вытереть пятно; это повредит сваю. Вместо этого промокните как можно больше жидкости чистым сухим полотенцем. Затем тщательно промойте его чистой водой и снова промокните насухо. При необходимости повторите действия и при необходимости нанесите пятновыводитель для ковров, следуя инструкциям производителя.

Мытье окон в солнечный день

Кажется очевидным, что окна следует мыть, когда светит солнце, чтобы вы могли видеть, что делаете. Но на самом деле всё наоборот . Жаркое солнце приведет к быстрому испарению очистителя для стекол и образованию полос.

Использование спреев для чистки электроники

Никогда не используйте спреи, например средства для мытья окон, для очистки электроники, например, телевизора, мобильных телефонов или ЖК-экранов. Они могут нанести вред, как и древесные волокна бумажных полотенец и салфеток. Вместо этого используйте ткань из микрофибры или, при ее отсутствии, фильтр для кофе. Если вам нужно дополнительное очищающее средство, используйте медицинский спирт . И всегда распыляйте средство на ткань, а не на экран.

Смешивание аммиака и отбеливателя

Никогда не следует смешивать чистящие средства. Период. Но особенно никогда не следует одновременно использовать чистящие средства на основе аммиака и отбеливателя. Чаще всего это происходит в ванной или на кухне, поэтому внимательно проверяйте этикетки, прежде чем приступить к работе. Когда пары аммиака и отбеливателя смешиваются, они образуют токсичный газ, который чрезвычайно опасен.

Использование абразивов на ванне и плитке

Использование абразивных чистящих средств или инструментов для чистки керамогранита и ванн – очень распространенная ошибка. Абразивы удалят стойкие загрязнения, но при этом сделают поверхность матовой. Так что не используйте губку для мытья посуды в ванне, а выберите мягкую ткань и неабразивное жидкое очищающее средство или неабразивный порошок, такой как Bon Ami. Ваша ванна и плитка скажут вам спасибо.

Мытье деревянного пола водой

Вода – враг любого деревянного пола. Хотя для чистки паркетных и ламинированных полов, таких как линолеум или плитка, есть соблазн взять швабру и ведро , это вредно, а не просто необходимо. Часто подметайте и пылесосьте с помощью соответствующих насадок, а при необходимости протирайте едва влажной тряпкой.

Пылесосить в неправильном направлении

Действительно ли существует неправильный способ пылесосить? Ну, есть лучший способ пропылесосить. Не пылесосьте перпендикулярно плинтусу, иначе вы затолкаете под него грязь, которая, скорее всего, застрянет там навсегда. Вместо этого пылесосьте параллельно плинтусу по краям комнаты. Затем обязательно измените направление движения в середине комнаты, чтобы поднять, разделить и распутать волокна.

Источник: bobvila.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Как стирать и сушить шерстяные вещи: интересные советы для хозяек.