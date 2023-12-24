Уксус — экологически чистый и нетоксичный вариант для решения многих задач по уборке, но на самом деле он может повредить многие вещи в доме.

Уксус отлично подходит для определенных задач по чистке, например, для удаления накипи из кофеварки, он плохо справляется с засохшей грязью и может даже повредить некоторые поверхности.

Читайте дальше, чтобы узнать, что никогда не следует чистить уксусом.

Ножи

Чистить набор модных кухонных ножей уксусом — плохая идея. Кислота может разъесть металл и затупить лезвия ножа. Вместо этого мойте ножи теплой водой с мылом и всегда тщательно сушите их, прежде чем убрать.

Мрамор

Придерживайтесь протирания мраморных столешниц мягким мылом и влажной тряпкой. Уксус вступит в реакцию с натуральным мрамором и вызовет дефекты на поверхности, превратив вашу столешницу из высококачественного каррарского мрамора в бесцветный беспорядок. Избегайте чистки мрамора отбеливателем и другими агрессивными химикатами.

Гранит

Гранит — еще одна поверхность из натурального камня, которая плохо реагирует с уксусом. Опрыскивание гранитных столешниц раствором уксуса может сделать их тусклыми и со временем потерять блеск. Кроме того, несмотря на долговечность гранита, кислотные вещества (даже кислые продукты питания) могут оставлять после себя следы, известные как травление, для удаления которых требуется шлифовка и полировка.

Керамическая плитка

Важно своевременно удалять брызги и грязь с керамической плитки , будь то пол, стены или фартук, чтобы пятна не успели застыть или затвердеть. Когда вы спешите убрать пролитую жидкость, избегайте использования уксуса и вместо этого возьмите горячую воду и мягкое мыло для мытья посуды. Хотя большая часть плитки, вероятно, выдерживает воздействие уксуса, кислая жидкость может разъесть затирку и растворить отделочное покрытие на плитке. Прежде чем использовать мыло или моющее средство, лучше прочитать инструкции производителя, чтобы узнать, рекомендуется ли этот продукт для мытья плитки.

Яичные следы

Если вы уронили одно-два яйца во время выпечки или приготовления завтрака, не сбрызгивайте неаккуратное месиво уксусом, иначе яичная жижа может загустеть и затвердеть. Вместо этого используйте соль , чтобы собрать пролитую жидкость.

Мебель из дерева

Никогда не погружайте деревянную мебель в многочисленные чистящие средства на водной основе, которые можно купить в Интернете. Эксперты не рекомендует использовать для обработки дерева неразбавленный уксус, который может оставлять полосы и разъедать некоторые поверхности. Вместо этого используйте смесь масла и уксуса в пропорции 50 на 50 для полировки готовой деревянной мебели.

Посудомоечная машина

Хотя уксус не может испортить вашу посудомоечную машину , он не является эффективной альтернативой средствам для мытья посуды. Кислотная жидкость также может вступить в реакцию с некоторыми частями прибора и со временем привести к разрушению резиновых прокладок и шлангов. Хотя уксус часто предлагается в качестве ополаскивателя , придерживайтесь продуктов, специально предназначенных для этой цели. Если уксус смешается с соленым остатком во время стирки, он может обесцветить металлическую посуду и столовые приборы.

Экраны телефона и компьютера

Уксус может снять защитное покрытие с экрана вашего телефона, поэтому использовать его на экране компьютера тоже не рекомендуется. Вместо этого протирайте экраны своих электронных устройств мягкой тканью из микрофибры , чтобы избавиться от пыли и других частиц. Изопропиловый спирт эффективен в уничтожении микробов и неприятных микробов, но всегда сначала читайте инструкции производителя по чистке и обслуживанию телефона.

Источник: bobvila.

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