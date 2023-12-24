По старому стилю церковь 24 декабря чтила монаха Киево-Печерской лавры Никона Сухого.

Рождественский Сочельник для украинцев является важным праздником - это последний день Рождественского поста.

Праздник также называют Святой Вечер.

В этот народный праздник принято готовить 12 постных блюд, среди которых обычно были вареники с картошкой и капустой, рыба, постный борщ, грибы, узвар.

Главным блюдом Рождества конечно же является кутья.

В этот вечер вся семья садится за праздничный стол, как только на небе появлялась первая звезда.

Завтракать и обедать запрещалось всем, кроме больных, детей, беременных, стариков.

Важной традицией в народный праздник 24 декабря являются колядки.

В праздник 24 декабря также ходят на церковную службу.

24 декабря не стоит закрывать окна ставнями или шторами.

Не рекомендуется пересчитывать мелкие купюры и монеты в этот день - к неудаче.

Нельзя ссориться, произносить плохие слова, завидовать и мстить в этот день.

На Сочельник запрещено пить алкоголь.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, однако можно немного убраться.

Существуют такие приметы о погоде 24 декабря.

Так, если елки сидят в дупле весь день - к морозам.

Вода закипает быстрее чем обычно - погода скоро испортится.

Снегопад в этот день - к снежному Новому году.

Источник: unian.

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