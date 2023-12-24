По старому стилю церковь 24 декабря чтила монаха Киево-Печерской лавры Никона Сухого.
Рождественский Сочельник для украинцев является важным праздником - это последний день Рождественского поста.
Праздник также называют Святой Вечер.
В этот народный праздник принято готовить 12 постных блюд, среди которых обычно были вареники с картошкой и капустой, рыба, постный борщ, грибы, узвар.
Главным блюдом Рождества конечно же является кутья.
В этот вечер вся семья садится за праздничный стол, как только на небе появлялась первая звезда.
Завтракать и обедать запрещалось всем, кроме больных, детей, беременных, стариков.
Важной традицией в народный праздник 24 декабря являются колядки.
В праздник 24 декабря также ходят на церковную службу.
24 декабря не стоит закрывать окна ставнями или шторами.
Не рекомендуется пересчитывать мелкие купюры и монеты в этот день - к неудаче.
Нельзя ссориться, произносить плохие слова, завидовать и мстить в этот день.
На Сочельник запрещено пить алкоголь.
Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, однако можно немного убраться.
Существуют такие приметы о погоде 24 декабря.
Так, если елки сидят в дупле весь день - к морозам.
Вода закипает быстрее чем обычно - погода скоро испортится.
Снегопад в этот день - к снежному Новому году.
Источник: unian.
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