Чиновник из КМВА «помогал» депутатам горсовета уклоняться от мобилизации.

Как сообщила пресс-служба ГБР, должностное лицо незаконно «командировало» депутатов из воинской части в военную администрацию Киева.

Таким образом, чиновник оформил «командировку» трем столичным депутатам и помощнику депутата Киевсовета.

Депутаты весь год не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Им еще в августе было доложено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Сейчас о подозрении сообщено и высокопоставленному чиновнику КМВА.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что депутат-рекетир в Житомирской области вместе с сообщниками похищал людей и требовал с них деньги.

Депутат входил в состав преступной группировки.

Злоумышленники "выбивали" деньги под вымышленными предлогами, а если те отказывались – похищали жертв и отвозили в специально обустроенные застенки.

Было установлено более тридцати пострадавших от рэкетиров семей.

Среди пострадавших военнослужащий известно, что его беременную жену угрожали покалечить и убить, если защитник не передаст 190 тысяч грн.

Правоохранители задержали «на горячем» десять участников преступной организации, в том числе «смотрящего» за Коростышевом.

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