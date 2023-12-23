Чиновник из КМВА «помогал» депутатам горсовета уклоняться от мобилизации.
Как сообщила пресс-служба ГБР, должностное лицо незаконно «командировало» депутатов из воинской части в военную администрацию Киева.
Таким образом, чиновник оформил «командировку» трем столичным депутатам и помощнику депутата Киевсовета.
Депутаты весь год не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.
Им еще в августе было доложено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).
Сейчас о подозрении сообщено и высокопоставленному чиновнику КМВА.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Ранее сообщалось, что депутат-рекетир в Житомирской области вместе с сообщниками похищал людей и требовал с них деньги.
Депутат входил в состав преступной группировки.
Злоумышленники "выбивали" деньги под вымышленными предлогами, а если те отказывались – похищали жертв и отвозили в специально обустроенные застенки.
Было установлено более тридцати пострадавших от рэкетиров семей.
Среди пострадавших военнослужащий известно, что его беременную жену угрожали покалечить и убить, если защитник не передаст 190 тысяч грн.
Правоохранители задержали «на горячем» десять участников преступной организации, в том числе «смотрящего» за Коростышевом.
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