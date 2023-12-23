На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкуснейший рождественский калач с маком и орешками.

"От него ваши кумовья и родные будут в восторге! Чрезвычайно пышный, с большим количеством начинки, не слишком сладкий, интересной формы и не очень жирный!", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для опары нам понадобятся следующие ингредиенты:

теплое молоко – 100 г

сахар – 50 г

мука – 50 г

дрожжи сухие – 5 г

Для основного замеса теста:

опара

мука – 500 г

молоко - 150 г

тыквенное пюре – 100г

яйцо – 1 шт.

сливочное масло комнатной температуры – 50 г

соль – 10 г

ванильный сахар – 15 г

Для начинок "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

150 г мака + 60 г сахара + 30 г сливочного масла

орехи грецкие 100 г + сахар 30г

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает сахар с мукой и сухими дрожжами и добавляет теплое молоко, накрывает миску с опарой пищевой пленкой и оставляет в теплом месте (~25-30 градусов).

К опаре добавляем молоко, тыквенное пюре, яйцо, соль, ванильный сахар, сливочное масло и муку, хорошо вымешиваем тесто, чтобы оно не липло к рукам, и оставляем подходить 1-1,5 часа.

После этого разминаем тесто и делим его на две равные части. Каждую часть "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова раскатывает в прямоугольник и выкладывает на один маковую начинку, перебитую блендером, на другой – ореховую. Закручиваем два отдельных рулета и залепляем края. Затем соединяем рулеты между собой и заплетаем, как на видео.

Сверху "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смазывает калач молоком и делает разрез ножом. Даем калачу подойти еще 20-30 минут и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут.

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