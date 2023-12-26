В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил украинцам интересный рецепт из курицы и ананасов. Это очень популярное сочетание продуктов, но шеф-повар приготовил оригинальный рулет из голеней.

"Есть рулеты, о которых не говорят, но это не значит, что их не существует. Такой и рулет из куриных голеней. Слышали о нем когда-нибудь? Теперь да, потому что я его создал", – пишет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

куриные голени – 1 упаковка (7 штук)

соль – 1 ч.л.

хлопья острого перца – 3 г

ананас консервированный или свежий кольцами

мед – 30 мл

Сначала"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет куриные голени, солит их и посыпает хлопьями острого перца.

Выкладываем голени на стол и связываем их у суставов нитью, чтобы получился такой пучок, как на видео. Ставим пучок голеней на противень, застеленный пергаментом, а в промежутки между голенями выкладываем кольца ананаса.

Запекаем такой рулет в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут, затем достаем его, поливаем голени медом и отправляем в духовку еще на 15 минут, чтобы образовалась хорошая корочка.

"Чудо готово. Вот так быстро, да. Вы думали новые блюда на новый украинский праздничный стол готовить долго? Да нет", – добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

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