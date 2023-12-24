Когда вместо приятного массажа от струй вы получаете лишь слабую капельку, это может избавить вас от наслаждения от водных процедур. Однако не огорчайтесь, поскольку сантехники разработали несколько простых и эффективных способов решения этой проблемы. Давайте рассмотрим маленькую тайну, которую они открывают.

Проверьте фильтры

Одна из самых распространенных причин слабого напора воды – загрязненные фильтры. Многие душевые головки оборудованы фильтрами, которые защищают их от засорения другими частицами, которые могут препятствовать свободному движению воды. Найдите фильтр, расположенный на душевой головке или на входе в душевой шланг, и проверьте его состояние. Если он загрязнен, удалите его и тщательно промойте или замените новым.

Очистите душевую головку

Еще одной причиной слабого напора может быть образование известняковых отложений на головке душа. С течением времени они могут блокировать отверстия и приводить к неправильному распределению воды. Удалите душевую головку и углубленно очистите ее от известняковых наложений. Используйте средство для удаления известняковых отложений или замочите его в уксусе на несколько часов.

Присмотритесь к системе отопления воды

Иногда слабый напор может быть связан с проблемами в системе отопления воды. Проверьте давление горячей воды и адаптируйте настройки бойлера или водонагревателя. Не забудьте также проверить, не забит ли фильтр на входе в водонагреватель.

Усилите давление воды с помощью регулятора

Если вы все еще сталкиваетесь с проблемой, попробуйте установить регулятор давления воды на входе в душевую систему. Это устройство, которое позволяет вам контролировать давление воды, подавая больше или меньше воды в душ. Регулятор давления может быть установлен самостоятельно или с помощью сантехники.

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