Уже сейчас в Украине отмечается рост тарифов на ЖКХ. В течение года, с ноября 2022 по ноябрь 2023.

Повышение тарифов в Украине является одним из условий, прописанных в меморандуме с Международным валютным фондом. Уже сейчас в Украине отмечается рост тарифов на ЖКХ. В течение года, с ноября 2022 по ноябрь 2023, стоимость услуг выросла на 13%. О росте расценок сообщили в Госстата.

В частности, электроэнергия подорожала на 69,7% из-за июньского повышения тарифов, что привело к фиксированной ставке 2,64 грн за 1 кВт*ч, независимо от объема потребления.

Расценки на услуги по утилизации мусора выросли на 8,7%, содержание и ремонт жилья подорожали на 3,9%, а стоимость услуг по управлению многоквартирными домами увеличилась на 2,7%. Кроме того, водоснабжение поднялось на 0,8%, а канализация – на 0,7%.

Расценки на природный газ, горячую воду и отопление остались неизменными.

Прогнозируется, что Национальный банк Украины ожидает дальнейший рост тарифов, в частности на газ, однако это возможно не раньше 2025 года. В 2024 году предполагается действие моратория на коммунальные тарифы, и стоимость услуг будет оставаться на нынешнем уровне, но при условии определенного этапирования и поддержки населения субсидиями.

Сейчас в Украине действует та же тарифная политика на природный газ, которая была актуальна в прошлые месяцы. Разные поставщики предлагают разнообразные тарифы, которые колеблются от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр.

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