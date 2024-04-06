Шторка для душа часто сталкивается с проблемами, такими как грязь и желтизна, особенно в условиях влажности.

Если вы ищете эффективные и экономичные способы очистки шторки для душа, вам не нужно ходить слишком далеко - эффективные средства уже имеются в почти всех домохозяйствах.

Золотое соединение соды и уксуса не только для приготовления выпечки, но и для уборки. Просто смешайте соду с уксусом, образуя пасту. Нанесите ее на загрязненную шторку, оставьте на несколько минут. Затем тщательно промойте водой. Сода удаляет грязь, а уксус растворяет желтый налет.

Лимонный сок – отличный природный антисептик и отбеливатель. Выжмите сок из лимона и нанесите его на загрязненную шторку для душа. Дайте соковым действиям в течение 10-15 минут, а затем промойте водой. Лимон при этом поможет удалить не только грязь, но и нейтрализовать неприятные запахи.

Гидроген пероксид – известный отбеливатель и антисептик. Используйте его на шторку для душа. Оставьте на несколько минут и тщательно промойте водой. Важно использовать гидроген пероксид очень осторожно, поскольку он может оставить отбеленный след на цветных тканях.

Отмыватель окон содержит аммиак, помогающий удалять жир и грязь. Распылите отмыватель на шторку, подождите несколько минут, затем промойте водой. Стоит обратить внимание, что этот метод может вызвать аллергические реакции. Поэтому в таком случае соблюдайте осторожность при использовании. Также можете смочить губку в теплой воде, и нанести на нее немного мыла для посуды и вымойте шторку для душа. Затем тщательно промойте водой. Мыло поможет удалить жир и грязь, а также оставит приятный аромат.

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