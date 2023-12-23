Православные верующие 23 декабря по новому стилю чтят память преподобного Нифонта и мученика Феодула.

По старому стилю 23 декабря чтили христианского мученика и целителя Мины Красноречивого.

В Киевской Руси его считали целителем от глазных болезней.

В народе раньше было поверье - если ребенок родился 23 декабря, особенно перед закатом - значит он будет счастлив.

Также в этот день раньше много работали, чтобы к Рождеству (25 декабря) завершить все дела.

Девушки посвящали народный праздник 23 декабря рукоделию, они садились работать у окна, ведь из-за снега в доме было светло.

Незамужние девушки вышивали свадебный рушник и ткали свадебный наряд на будущее.

Существуют и запреты 23 декабря, так, нельзя в этот день заниматься тяжелым трудом.

Наша предки не употребляли тяжелую пищу или алкоголь.

Кроме того, нельзя выходить на лед и плавать в водоемах.

В этот день категорически нельзя не врать, поскольку обман быстро раскроется.

День ангела 23 декабря празднуют владельцы таких имен: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.

Главные приметы 23 декабря, так, если погода в этот день ясная - значит будут морозы

Звезды ярко мерцают в небе - к стуже

Ветреная и сухая погода предвещает засушливое лето.

В небе звезды в этот день кажутся маленькими - ждите скорых снегопадов.

Источник: Униан.

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