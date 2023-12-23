По старому стилю 23 декабря чтили христианского мученика и целителя Мины Красноречивого.
В Киевской Руси его считали целителем от глазных болезней.
В народе раньше было поверье - если ребенок родился 23 декабря, особенно перед закатом - значит он будет счастлив.
Также в этот день раньше много работали, чтобы к Рождеству (25 декабря) завершить все дела.
Девушки посвящали народный праздник 23 декабря рукоделию, они садились работать у окна, ведь из-за снега в доме было светло.
Незамужние девушки вышивали свадебный рушник и ткали свадебный наряд на будущее.
Существуют и запреты 23 декабря, так, нельзя в этот день заниматься тяжелым трудом.
Наша предки не употребляли тяжелую пищу или алкоголь.
Кроме того, нельзя выходить на лед и плавать в водоемах.
В этот день категорически нельзя не врать, поскольку обман быстро раскроется.
День ангела 23 декабря празднуют владельцы таких имен: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.
Главные приметы 23 декабря, так, если погода в этот день ясная - значит будут морозы
Звезды ярко мерцают в небе - к стуже
Ветреная и сухая погода предвещает засушливое лето.
В небе звезды в этот день кажутся маленькими - ждите скорых снегопадов.
Источник: Униан.
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