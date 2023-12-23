Чтение этого гороскопа не должно быть обязательством, потому что это благословение.

Сегодняшний гороскоп подарит вам все необходимое, чтобы без забот пережить выходные.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, если вы сегодня работаете над деликатным проектом, обратите на него пристальное внимание и постарайтесь вложить в него всю свою смекалку. Есть риск, что вы можете совершить элементарную ошибку, и это вам сейчас совсем не подойдет. Ваше начальство наблюдает за вами каждый день, возможно, потому, что намерено изменить вашу позицию.

Они полностью доверяют вам, поэтому постарайтесь их не подвести. Не позволяйте этому исчезнуть из-за глупых отвлечений; сосредоточьтесь и оставьте свои личные проблемы за дверью. Вкладывайте все пять чувств во все, что вы делаете, и вскоре вы увидите плоды. В любви вы можете беспокоиться о том, в каком направлении развиваются ваши отношения. Эта проблема приходит вам в голову каждый день, поэтому сегодня вы можете осознать, что дела идут не так, как вы надеялись.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, видно, что ты каждый день усердно работаешь , чтобы эффективно выполнять свою работу и сдавать все вовремя. Однако сегодня вы можете получить критику за свой поступок со стороны начальства. Не драматизируйте и всегда старайтесь смотреть на это с положительной стороны. Если вам на это указали, возможно, это потому, что вам нужно уделять больше внимания и учиться у тех, у кого больше опыта.

Потратьте сегодня несколько часов на размышления об этой обратной связи и найдите ответы на вопрос, который уже давно у вас на уме. Возможно, прямо сейчас вам придется выбирать между двумя людьми. Тебе ничего не ясно, но ты знаешь, что если будешь продолжать в том же духе, то в конечном итоге навредишь им обоим. Посмотрите на качества каждого из них сегодня и обратите внимание на свои чувства, когда вы с ними.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, сегодня вас ждет отличный рабочий день. Это будет подогреваться предвкушением предстоящих праздников, поскольку они поднимают вам очень хорошее настроение. Вы должны понимать, что ваше ежедневное настроение может повлиять на вашу производительность в работе, и сегодня вы сможете легко справиться со всеми поставленными задачами. Кроме того, вы отлично поладите со своими коллегами, даже с теми, которые вам не особо нравились еще несколько месяцев назад. Единственное, что вас сейчас беспокоит, это то, что человек, в которого вы влюбились, находится рядом не так часто, как вам хотелось бы. Вам хотелось бы встречаться с ними чаще, но реальность такова, что кажется, что они всегда заняты или у них нет на вас времени. Они также не отвечают на ваши звонки и сообщения. Кажется, их интерес не так силен, как ваш.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, усилия, которые вы прилагаете каждый день, и немногие возможности отвлечься могли привести вас к этому плохому состоянию ума. Сегодня вам может показаться, что весь мир сговорился против вас, но ничто не может быть дальше от истины. Вполне вероятно, что это всё искажение действительности. Было бы неплохо заняться спортом или, если это не ваше дело, хотя бы прогуляться и подышать свежим воздухом. Так много умственной деятельности оказало влияние на ваше телосложение, и вам необходимо срочно решить эту проблему как можно скорее. Начните с того, что рассматривайте работу не как обязанность, а как благословение. Вы работаете над тем, что хотите, и вам хорошо платят, но имейте в виду, что совершенства не существует. Быть занятым каждый день может быть прямо сейчас одной из лучших вещей, которые могут с вами случиться.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, сегодня для твоего знака на повестке дня будут сердечные дела. Какой бы ни была ваша текущая ситуация, у вас может быть фантастический день. Если вы в данный момент одиноки, даже если вам не хочется ни с кем встречаться, вы можете принять это неожиданное приглашение сходить выпить. У вас может быть возможность встретить кого-то, кто вам сразу понравится, вам просто нужно дать ему шанс и узнать его за пределами вашего обычного окружения.

Возможно, это не что-то серьезное, может быть, мимолетная интрижка, но вам понравится хорошая компания, и это не ранит ваше холодное сердце. Однако, если вы ищете особенного и значимого человека в своей жизни, свою вторую половинку, вам следует посмотреть в другом направлении, потому что этот человек не собирается брать на себя какие-либо обязательства. Если у вас уже есть партнер, вас может беспокоить присутствие третьей стороны. Расслабься, это не проблема.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, сегодня тебя ждут хорошие перспективы, если ты ищешь работу. Если вы принадлежите к этой группе, вы можете получить положительные новости, например, назначение встречи на запрошенное вами собеседование. Если у вас уже есть работа, вы можете получить предложение о профессиональной поездке, которая состоится в ближайшее время. Воспользуйтесь этой возможностью, поскольку она может принести вам много пользы каждый день. В течение дня вполне вероятно, что кто-нибудь придет к вам со сплетнями о человеке, который вам очень нравится.

Пресеките эти сплетни в зародыше и предупредите человека об этой ужасной ситуации. В любви вас ждет несколько одинокий день, по крайней мере, вы можете так себя чувствовать. Вы думаете, что человек, с которым вы встречаетесь, мало что делает для развития отношений. Четко выразите то, что вы думаете, и постарайтесь прояснить это. В такой ситуации жить нет смысла.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, не думайте, что вам ни в чем не везет. Жизнь для вас не сложнее, чем для других живых существ, будьте ясны. С сегодняшнего дня старайтесь изо всех сил, сталкиваясь с препятствиями, потому что каждое из них, которое вам удастся преодолеть, поможет вам расти. Если есть что-то, что вы не можете преодолеть, учитесь на этом. К настоящему моменту вы должны знать, что решение проблем зависит не только от удачи. Сегодня может быть хороший день для глубокого разговора с вашим партнером. Возможно, вам придется решиться на что-то, что вас беспокоит, но если ваша любовь сильна, вы поймете, что искренность – это самое главное и необходимое. Вы будете чувствовать удовлетворение каждый день после того, как решите проблемы полностью зрелым образом.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, сейчас ты вступаешь в этап большого успеха и прогресса в своей профессиональной жизни. Очень важно, чтобы вы попытались подумать о том, как вы могли бы действовать в этой области в дальнейшем. В вашей компании очень скоро, вероятно, произойдут некоторые изменения, и многие из них будут связаны с вашей должностью. Если вы примете определенные мудрые решения, вы можете получить повышение по службе и получить очень хорошую должность. Все будет зависеть от вас, поэтому постарайтесь собраться с силами, если хотите, чтобы это произошло. Есть и другие люди, которые надеются получить повышение, но вы знаете, что очень хорошо справляетесь в этой области и что у вас нет никаких конкурентов. Поэтому перестаньте беспокоиться о финансовом спаде, который вы переживаете. Все решится, когда вы получите эту новую должность. Но вам также было бы разумно рассмотреть возможность банка. Если вам нужно попросить кредит, это хорошее время.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, сегодня у тебя появится возможность выделиться в своей работе и повысить свой престиж. Однако помните: чтобы достичь вершины и добиться лучших результатов, крайне важно обнаружить истинное влияние некоторых близких вам людей. Будьте дружелюбны со всеми, но ставьте определенные барьеры тем, кто не приносит вам ничего положительного. Не делитесь своими самыми интимными подробностями со всеми, так как некоторым из них может быть все равно, и они могут воспользоваться этой информацией. Держитесь от них на некотором расстоянии, и вы увидите, что они будут уважать вас гораздо больше. Уходя сегодня с работы, забудьте все рабочие вопросы и сосредоточьтесь на сто процентов на своем партнере, которым вы немного пренебрегли. Воспользуйтесь этими выходными, чтобы организовать вечер, полный любви и страсти. Возможно, вам даже не придется выходить из дома.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, сегодня у тебя очень тяжелый день на работе, и ты можешь устать. К счастью, завтра у вас отпуск, и вы сможете отдохнуть дома, чтобы полностью восстановиться. Уходя с работы, вы можете оказаться в ситуации, которая вам действительно понравится. Вы готовы узнавать что-то новое каждый день, поэтому возможность увидеть эту новую возможность доставит вам удовольствие. Похоже, сегодня вы могли бы насладиться веселым приключением с друзьями, которым всегда удастся хорошо провести время. Если вы какое-то время состоите в романтических отношениях, не тратьте больше времени на глупые мелкие ссоры из-за проблем, которые вам не подходят. Вместо того, чтобы слишком много думать, сосредоточьтесь на том хорошем, что у вас есть. Вспомните, что заставило вас влюбиться в первую очередь, и в целом вам станет намного лучше.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, сегодня ты хорошо проведешь время эмоционально. Вы чувствуете себя спокойнее, чем когда-либо, и к вам вернулся энтузиазм, который вы недавно потеряли. Воспользуйтесь этими обстоятельствами, чтобы вернуться к занятиям, которые вас мотивируют и которые вам нравятся, но которые вы оставили в стороне. Чтобы улучшить ваше самочувствие, важно не позволять определенным комментариям ранить вас. Если да, то вам будет трудно быть полностью счастливым. Возможно, вам также будет полезно занять более позитивное отношение в целом и не усугублять свое беспокойство. Мы все немного волнуемся и в какой-то степени это нормально, но не надо это нормализовать и позволить этому стать для вас постоянным. Вы доказали, что можете преодолеть трудные ситуации, подобные той, которую вы недавно пережили. Измените это восприятие жизни и займите свое законное место.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, на работе вы испытаете всплеск эмоций, который поначалу может вам не понравиться. Вполне возможно, что кто-то обратит ваше внимание или попросит вас отчитаться за что-то, за что вы не несете ответственности. Это может вас утомить и раздражать, поскольку вы не большой любитель конфликтов. Однако если впоследствии этот человек извинится за свою ошибку и признает, что поторопился, не поддавайтесь злобе и примите его извинения. Никто не идеален, и каждый может совершать ошибки. В любви, если ваши отношения идут гладко, отпустите ту ревность и сомнения, которые подкрадываются к вам только потому, что время от времени они любят пойти с друзьями на вечеринку.

Источник: magic.horoscope.

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