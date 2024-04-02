Во время повседневной жизни мы часто не уделяем внимания вещам, которые нас окружают, но иногда важно обращать внимание на мелочи, такие как наши подушки.

Подушка может заметно влиять на качество нашего сна и общее состояние здоровья. Если вы все же сомневаетесь, пришло ли время заменить свою любимую подушку, то вот вам несколько признаков и простых способов понимания, что это уже пора.

Одним из первых таких признаков того, что ваша подушка изношена, может быть появление белых пятен на ее поверхности. Это может быть результатом выхода наполнителя так и потоотделения через ткань. Также в таком случае следует обращать внимание на любые неприятные запахи, которые нельзя удалить. Если вы заметили эти признаки, возможно, пора уже и подумать о замене подушки.

Подушка просто обязана поддерживать вашу голову и шейку без увеличения нагрузки на шейные мышцы. Если вы чувствуете, что ваша подушка стала плоской, утратила былую форму или эластичность, это может с уверенностью указывать на то, что она уже не выполняет своей функции. Лучше замените для обеспечения оптимальной поддержки вашего крепкого сна.

Если вы заметили постепенное увеличение аллергических реакций или раздражение кожи, это скорее всего может быть связано с аккумулированием аллергенов в старой подушке. Таких как пыль, клещи или грибки. Внимательно просмотрите состояние своей подушки. И если вы видите следы аллергенов или она уже потеряла свою первоначальную чистоту, это в итоге может быть сигналом для замены.

Если же вы заметили изменения в качестве своего сна, такие как боли в шее, головные боли или бессонница, это также может быть связано с износом подушки. Разрушенная подушка способна дурно влиять на ваше здоровье.

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