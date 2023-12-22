На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить цитрусовый медовик. Рецепт очень простой, а тортик получается невероятно вкусным и нежным.
Для медового теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- гречишный мед - 150 г
- сахар – 150 г
- сливочное масло жирностью 82% - 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сода – 6 г
- цедра апельсина, корица
- мука – 370 г
Для цитрусового крема:
- лимонный сок – 60 мл
- апельсиновый сок – 125 мл
- цедра лимона, цедра апельсина
- яйца – 3 шт.
- кукурузный крахмал – 20 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло 82% - 100 г
- гречишный мед - 100 г
- сметана 25-30% — 400 г
Для декора нам понадобятся 30% сливки и цукаты.
Сначала готовим тесто. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает масло с медом в ковше и прогревает смесь. Снимаем смесь с огня, добавляем сахар, соду, яйцо и перемешиваем. Затем добавляем муку, цедру, корицу и вымешиваем тесто.
Готовое тесто делим на 6 равных частей, каждую заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 2 часа в холодильник.
Охлажденное тесто "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскатывает на пергаменте, на каждом корже делает проколы вилкой и выпекает поочередно в разогретой до 175 градусов духовке 4-5 минут. Еще горячие коржи вырезаем по форме (круглой разъемной).
Для приготовления крема смешиваем лимонный и апельсиновый фреш, цедру, яйца, крахмал и перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и провариваем смесь 1 минуту. Затем снимаем с огня, добавляем мед, масло и перемешиваем. Добавляем сметану и взбиваем крем блендером до однородности.
В форме собираем торт, промазывая коржи кремом, присыпаем торт крошкой из обрезков коржей и отправляем его в холодильник на 8 часов. Готовый медовик "Мастер Шеф" Елизавета Глинская украшает взбитыми сливками и цукатами.
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