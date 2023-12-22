На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить цитрусовый медовик. Рецепт очень простой, а тортик получается невероятно вкусным и нежным.

Для медового теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

гречишный мед - 150 г

сахар – 150 г

сливочное масло жирностью 82% - 100 г

яйцо – 1 шт.

сода – 6 г

цедра апельсина, корица

мука – 370 г

Для цитрусового крема:

лимонный сок – 60 мл

апельсиновый сок – 125 мл

цедра лимона, цедра апельсина

яйца – 3 шт.

кукурузный крахмал – 20 г

сахар – 50 г

сливочное масло 82% - 100 г

гречишный мед - 100 г

сметана 25-30% — 400 г

Для декора нам понадобятся 30% сливки и цукаты.

Сначала готовим тесто. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает масло с медом в ковше и прогревает смесь. Снимаем смесь с огня, добавляем сахар, соду, яйцо и перемешиваем. Затем добавляем муку, цедру, корицу и вымешиваем тесто.

Готовое тесто делим на 6 равных частей, каждую заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 2 часа в холодильник.

Охлажденное тесто "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскатывает на пергаменте, на каждом корже делает проколы вилкой и выпекает поочередно в разогретой до 175 градусов духовке 4-5 минут. Еще горячие коржи вырезаем по форме (круглой разъемной).

Для приготовления крема смешиваем лимонный и апельсиновый фреш, цедру, яйца, крахмал и перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и провариваем смесь 1 минуту. Затем снимаем с огня, добавляем мед, масло и перемешиваем. Добавляем сметану и взбиваем крем блендером до однородности.

В форме собираем торт, промазывая коржи кремом, присыпаем торт крошкой из обрезков коржей и отправляем его в холодильник на 8 часов. Готовый медовик "Мастер Шеф" Елизавета Глинская украшает взбитыми сливками и цукатами.

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