Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить тёплый салат с телятиной, который разбавит Шубу и Оливье на праздничном столе.

Это очень сбалансированное и вкусное блюдо. Вместо вредного майонеза звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советует заправить салат легкой заправкой, которая удачно подчеркнет его вкус.

Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

300 граммов телятины

1 болгарский перец

8 шт. шампиньонов

микс салата

8 помидоров черри

соль, перец

соевый соус для маринования овощей

Для заправки:

1 ст.л. оливкового масла

1 ч.л.меда

щепотка соли

сок лимона по вкусу

горчица зерновая

Грибы и болгарский перец моем, перец нарезаем полосками, грибы – пластинками, маринуем растительным маслом с соевым соусом несколько минут. Быстро обжариваем грибы с перцем на сковороде гриль, или, если такой нет, добавляем их к готовому мясу и 30 секунд прожариваем.

Мясо режем тоненькими полосками и жарим на разогретой сковороде с добавлением растительного масла 4-5 минут - оно готовится очень быстро.

На тарелку звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская выкладывает микс салата, готовое мясо с перцем и грибами, добавляет порезанные помидорки и заправляет соусом. Подаем такой салат с теплым телятиной.

Ранее звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская также советовала украинцам приготовить Вальдорфский салат, для которого нужно взять 100 г винограда, 150 г сладкого яблока, 100 г грецких орехов, 80 г стебля сельдерея, несколько листьев салата, а для заправки: йогурт, лимонный сок, соль и перец.

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