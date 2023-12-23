На этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить маленькие тортики из булочек бриошь с заварным кремом и ягодами. Рецепт очень простой, а десерт выходит невероятно вкусным и оригинальным.

Для булочек "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

120 мл молока

25 г живых дрожжей

100 г сахара

6 яиц (комнатной температуры)

180 г размягченного сливочного масла жирностью 82%

600 г муки

1/2 ч. л. соли

+ желток для смазки

Для крема:

500 мл молока

4 ст. л. муки

150 г сахара

10 г ванильного сахара

1 яйцо

50 г сливочного масла

Также нам понадобятся любые ягоды (малина, ежевика, голубика).

К теплому молоку "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет дрожжи, сахар и перемешивает. После этого добавляем яйца, размягченное сливочное масло и снова перемешиваем. В конце добавляем муку и немного соли, замешиваем тесто, накрываем миску пищевой пленкой и оставляем подходить - на 1 час при комнатной температуре.

Далее "Мастер Шеф" Клопотенко обминает тесто и ставит его в холодильник еще на 2 часа минимум. Из теста формируем 12 булочек, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Чтобы приготовить заварной крем, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает молоко, муку, сахар и ванильный сахар, ставит смесь на огонь и варит до загустения. После этого снимаем массу с плиты, добавляем яйцо, сливочное масло и быстро все перемешиваем.

Когда булочки остынут, разрезаем их поперек, на нижнюю часть выкладываем ягоды, заливаем кремом, накрываем верхней частью булочки, а сверху снова щедро поливаем кремом и украшаем тортики ягодами.

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