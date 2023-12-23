На этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить маленькие тортики из булочек бриошь с заварным кремом и ягодами. Рецепт очень простой, а десерт выходит невероятно вкусным и оригинальным.
Для булочек "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 120 мл молока
- 25 г живых дрожжей
- 100 г сахара
- 6 яиц (комнатной температуры)
- 180 г размягченного сливочного масла жирностью 82%
- 600 г муки
- 1/2 ч. л. соли
- + желток для смазки
Для крема:
- 500 мл молока
- 4 ст. л. муки
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 1 яйцо
- 50 г сливочного масла
Также нам понадобятся любые ягоды (малина, ежевика, голубика).
К теплому молоку "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет дрожжи, сахар и перемешивает. После этого добавляем яйца, размягченное сливочное масло и снова перемешиваем. В конце добавляем муку и немного соли, замешиваем тесто, накрываем миску пищевой пленкой и оставляем подходить - на 1 час при комнатной температуре.
Далее "Мастер Шеф" Клопотенко обминает тесто и ставит его в холодильник еще на 2 часа минимум. Из теста формируем 12 булочек, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Чтобы приготовить заварной крем, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает молоко, муку, сахар и ванильный сахар, ставит смесь на огонь и варит до загустения. После этого снимаем массу с плиты, добавляем яйцо, сливочное масло и быстро все перемешиваем.
Когда булочки остынут, разрезаем их поперек, на нижнюю часть выкладываем ягоды, заливаем кремом, накрываем верхней частью булочки, а сверху снова щедро поливаем кремом и украшаем тортики ягодами.
Последние новости Украины:
Как не плакать при нарезании лука – Евгений Клопотенко выдал свой лайфхак.
Необычное блюдо с гречкой – Евгений Клопотенко раскрыл оригинальный рецепт пирога.
Евгений Клопотенко также показал, как вкусно приготовить рыбу.