Если у вас есть две обычные батарейки, вы можете легко создать простой, но эффективный фонарик, который пригодится вам в различных ситуациях.

Фонарик – это не только полезный предмет, но и отличный проект для творческого воплощения собственных идей. Вот шаги, которые помогут вам создать фонарик самостоятельно:

Шаг 1: Собирайте материалы

Прежде всего, вам понадобятся две обычные батарейки. Вы можете использовать батарейки определенного типа, например АА или ААА, в зависимости от ваших возможностей и желаний. Также вам понадобится бумага, полоска алюминиевой фольги, маленькая лампочка и провод.

Шаг 2: Создайте корпус

Вырежьте небольшой квадрат или прямоугольник из бумаги. Это будет корпус вашего фонарика. Скрутите его так, чтобы образовался цилиндр. Зафиксируйте его край с помощью клеевого пистолета или скотча. Сделайте один конец больше, чтобы вы могли вставить туда батарейки.

Шаг 3: Добавляем батарейки

Вставьте две батарейки в конец корпуса. Они должны находиться рядом друг с другом и правильно направлены (с помощью "+" и "-" полюсов).

Шаг 4: Подключаем лампочку

Отверните конец каждого провода и прикрепите его к каждому полюсу лампочки. Зафиксируйте ее внутри корпуса так, чтобы она была напротив одного из концов батареек. Помните о правильной полярности при подключении.

Шаг 5: Создавайте отпечатки для батареек

Сделайте два круга из алюминиевой фольги, соответствующие диаметру батареек. Приклейте или прикрепите их к концам батареек со стороны, где вы не подключили лампочку. Это будет отпечатками для контактов батареек.

Шаг 6: Завершаем сборку

Вставьте отпечатки в конец корпуса так, чтобы они находились рядом с батареями. Убедитесь, что они находятся в контакте с соответствующими полюсами. Закройте конец корпуса.

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