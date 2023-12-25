Военнослужащий сообщил, что обращался к руководству ТРЦ в центре Киева несколько раз, но ответ поразил.

Торгово-развлекательный комплекс "Gulliver" в Киеве отказался транслировать информацию о погибших и пленных в войне России против Украины на своих экранах. Официальная позиция администрации состоит в том, что "вокруг уже и так много негатива". Об этом стало известно из сообщения защитника Мариуполя Руслана Сербова в Instagram.

Военнослужащий сообщил, что обращался к руководству ТРЦ в центре Киева несколько раз. На фасаде здания расположены большие экраны для трансляции рекламы.

Целью его обращения было транслирование информации о том, что многие военнослужащие находятся в плену. Также он предлагал периодически демонстрировать изображения павших героев.

"Это не было бесплатной просьбой. Но администрация и "бизнесмены" ответили, что не хотят транслировать негатив, и что смысла у этих видео нет", - поделился Руслан.

Он также представил скриншоты по переписке. В одном из писем менеджер отметил, что такая реклама может быть более актуальна для иностранной аудитории.

"Мы пытаемся ставить позитив. Негатива вокруг и так много", - говорится в сообщении.

В другой переписке администрация объяснила военнослужащему, что они видят риски безопасности ТРЦ и его посетителей в таком предложении. Украинцы в сети возмущены позицией ТРЦ и критикуют такое решение. Многие напомнили, что магазины работают в Киеве именно благодаря защитникам и защитницам, которые защищают Украину.

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