Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск экспрокурора, устроившего скандальную свадьбу во Львове.

МВД объявило в розыск экспрокурора Ростислава Ильницкого, который отпраздновал пышную свадьбу во Львове во время полномасштабной войны с россией.

В МВД уведомили, что Ильницкий исчез 1 декабря 2023 года, экс-прокурор скрывается от органов досудебного расследования.

Известно, что Ильницкому инкриминируется за нарушение статьи 358 Уголовного кодекса Украины по ч. 1 — подделка удостоверения или иного официального документа;

ч. 3 - неправомерные действия с документами, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц;

ч. 4 — использование заведомо подложного документа.

Экс-прокурору Ростислава Ильницкого грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Напомним, во Львовской области бывшие прокурор и работница ДБР устроили громкую свадьбу с одиозными и довольно скандальными гостями.

Недалеко от Львова, 7-8 октября прошла роскошная свадьба Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы, которая объединила прокуроров, бывших работников правоохранительных органов, представителей ДБР, налоговой службы и депутатов.





Церемония обходилась молодоженам не за малые деньги, потому что только двухметровый свадебный торт, по предварительным оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч гривен.

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