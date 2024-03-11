Проблема пыли на мебели – это вечние наприятности для каждого хозяйства. Однако существуют специальные лайфхаки, которые могут забыть надолго про уборки и сделать ваш дом опрятным и чистым.

Используйте покрывало или пледы

Есть самый простой и эффективный способов избежать проникновения пыли в ткань мебели. А именно использование покрывала или пледа. Раскиньте его на любом диване или кресле. Можно выбрать стильный вариант, который подойдет к интерьеру комнаты. В итоге, у вас будет не только защита от пыли, но и неплохой элемент декора.

Так называемый режим "Безопасного ежика"

Если у вас есть дома животные, они зачастую могут быть причиной распространения пыли по мебели. Вам нужно обучить своих любимцев пользоваться специальными местами отдыха и игры, где они могут оставлять свои следы меха, не кааясь мебели.

Регулярно нужно выпаривать и гладить ткань

Пользуйтесь пароочистителем для регулярного выпаривания и глажения ткани мебели. Это не только помогает избавиться от мелких частиц пыли, но и придает вашей мебели обновленный вид.

Очень рекомедется выбирать ткани с антипылевым покрытием

Когда вы выбираете новую мебель или ткань для обивки, обращайте внимание на наличие антипылевого покрытия. Это может заметно уменьшить количество пыли, которая остается на поверхности мебели.

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