К счастью, для очищения засаленного дивана не всегда нужно обращаться к профессионалам.

Пятна от еды и напитков, следы от детских рук – диваны в нашем доме часто становятся обитателями самых разных загрязнений. Обычно хватит нескольких простых средств, которые можно найти почти в каждой кухне или в местном магазине. Вот некоторые эффективные методы, которые помогут вам очистить диван дома.

Многие производители предлагают специальные средства для чистки мягкой мебели, в том числе и диваны. Они обычно содержат в себе компоненты, которые нужны для на удаления пятен и освежения ткани. Перед использованием обязательно проверьте инструкции на этикетке и убедитесь, что средство подходит для вашего типа ткани.

Уксус – еще одно мощное средство для борьбы со многими загрязнениями. Смесь уксуса и воды в соотношении 1:1 может хорошо очищать и удалять неприятные запахи. Используйте раствор на загоревших или загрязненных местах с помощью распылителя или губки, а затем протирайте чистой тряпкой.

Создайте пасту, смешав соду с небольшим количеством пероксида водорода. Нанесите эту пасту на загорелые пятна и оставьте на 15-20 минут. Затем удалите остатки с помощью влажной тряпки. Избегайте этого метода для цветной ткани, поскольку пероксид водорода может повлиять на их цвет.

Добавьте несколько капель любимого эфирного масла (например, лаванды или чайного дерева) в воду в распылителе. Распылите полученный ароматный раствор по поверхности дивана после очистки, чтобы добавить приятный запах и освежить ткань.

Используйте мягкую тряпку или щетку для дивана, чтобы внимательно протереть всю поверхность мебели. Это поможет удалить пыль и различные мелкие частицы, которые могут вызвать загар.

Читайте также:

Как очистить подушки без стирки: простой метод

Как почистить подушки без стиральной машины: этот способ подойдет для пуха и перьев

Как постирать первую подушку в домашних условиях: три важных ухищрения, которых вы не знали