В Украине вместе с импортными начали стремительно дорожать местные овощи. Супермаркеты показали новые цены на лук, картофель и морковь.

В Украине заметно снизились цены на лук – в декабре производители продают его на около 16% дешевле по сравнению с предыдущими месяцами. Тем временем, цены на картофель и морковь значительно выросли за последний месяц. Это следует из данных специализированного сайта Минфин.

Цены на репчатый лук в среднем достигают 16,18 гривны за килограмм, что почти на 3,5 гривны выше, чем средняя цена в ноябре. В торговых сетях цены колеблются от 13 до 20 гривен за кг. Например, Auchan продает лук за 14,80 грн/кг, Metro – за 16,50 грн/кг, Novus – за 14,80 грн/кг, Varus – за 14,89 грн/кг, Megamarket – за 19,90 грн/кг. /кг.

Также заметно повышение цен на картофель и морковь. Рост спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей перед Новым годом, а также завершение продаж корнеплодов со складов стали причинами увеличения цен.

Цена на морковь также выросла, продаваясь в среднем за 11,53 гривны/кг по сравнению с 8,79 гривны/кг в ноябре. Сети Metro предлагают морковь за 10,50 гривны/кг, а Varus 9.90 гривни/кг.

Между тем, фермеры предлагают морковь за 10-14 гривен за килограмм, примерно на 20% дороже, чем на прошлой неделе, но ее стоимость остается на 31% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Картофель тоже подорожал, возрастая с 12,03 гривны/кг в ноябре до17,45 гривны/кг в середине декабря.

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Напомним, украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

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