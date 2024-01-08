Они добровольно перечислили почти по 400 тысяч гривен на войска ВСУ.

В Черновицкой области прошел суд над двумя мужчинами, которые вывозили уклонистов в Молдову. Известно, что обвиняемые перечислили почти 400 тыс. гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в приговоре Хотинского районного суда Черновицкой области.

По приговору суда, оба подсудимых совместно с еще одним сообщником (которого не удалось идентифицировать) в апреле 2022 года за 1700-4000 евро договорились помочь трем уклонцам незаконно бежать в Молдову.

В ходе этого преступного плана обвиняемые доставили их к границе и объяснили, как совершить побег из Украины. Однако пограничники задержали уклонявшихся.

В ходе предварительного следствия подсудимые заключили соглашение с прокурором. Один из них передал 200 тыс. гривен на "Армию дронов" и залог в размере более 173 тыс. гривен, который просил перечислить на специальный счет для поддержки ВСУ.

Другой обвиняемый также перечислил 200 тыс. гривен на дроны и ходатайствовал суд о перечислении его залога в размере более 198 тыс. гривен в поддержку ВСУ.

Суд признал обоих мужчин виновными по ч. 3 ст. 332 УК Украины и оштрафовал каждого из них на 170 тыс. гривен. Также суд взял под конфискацию автомобиль Toyota Avensis и согласился перевести залог подозреваемых для помощи ВСУ.

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