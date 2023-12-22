Святая считается покровительницей невинно осужденных и беременных.

Анастасии Узорешительнице молятся об успешных и легких родах.

По старому стилю 22 декабря церковь вспоминала Зачатие Пресвятой Богородицы.

День 22 декабря известен как День Анны, в честь матери девы Марии и бабушки Иисуса Христа.

Праведной Анне молились о лечении бесплодия и о пополнении в семье.

Беременным женщинам в этот день важно поститься.

На 22 декабря выпадает зимнее солнцестояние - это самая длинная ночь и самый короткий день в году.

Наши предки считали 22 декабря трудным и опасным днем, ведь с этого дня начинается самый суровый и безрадостный период.

Нельзя делать 22 декабря выполнять трудную работу, разжигать огонь.

Без особой надобности из дома лучше не выходить, издавна верили, что по вечерам дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.

Пчеловодам нельзя оставлять ульи неубранными.

Главные приметы 22 декабря

В этот день иней на деревьях — к удачному урожаю плодовых.

22 декабря ясный день — Новый год тоже будет ясным.

Снег падает не ровным пластом, а буграми — к хорошему урожаю в следующем году.

22 декабря день ангела отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Степан.

Источник: unian.net.

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