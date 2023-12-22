Святая считается покровительницей невинно осужденных и беременных.
Анастасии Узорешительнице молятся об успешных и легких родах.
По старому стилю 22 декабря церковь вспоминала Зачатие Пресвятой Богородицы.
День 22 декабря известен как День Анны, в честь матери девы Марии и бабушки Иисуса Христа.
Праведной Анне молились о лечении бесплодия и о пополнении в семье.
Беременным женщинам в этот день важно поститься.
На 22 декабря выпадает зимнее солнцестояние - это самая длинная ночь и самый короткий день в году.
Наши предки считали 22 декабря трудным и опасным днем, ведь с этого дня начинается самый суровый и безрадостный период.
Нельзя делать 22 декабря выполнять трудную работу, разжигать огонь.
Без особой надобности из дома лучше не выходить, издавна верили, что по вечерам дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.
Пчеловодам нельзя оставлять ульи неубранными.
Главные приметы 22 декабря
В этот день иней на деревьях — к удачному урожаю плодовых.
22 декабря ясный день — Новый год тоже будет ясным.
Снег падает не ровным пластом, а буграми — к хорошему урожаю в следующем году.
22 декабря день ангела отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Степан.
Источник: unian.net.
Последние новости:
Рождественский пост в 2023 году по новому церковному календарю: украинцы высказали мнение.
Как сообщала Politeka, праздник Покрова в 2023 году по новому календарю: украинцы выразили мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.