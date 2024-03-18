Глажка одежды – неотъемлемая часть ухода за своим видом и стилем, однако есть ситуации, когда свет отсутствует или утюги нет под рукой.

Cуществует несколько уловок, которые помогут вам погладить вашу одежду даже в невыгодных условиях.

Горячий душ

Один из самых простых и достаточно эффективных способов погладить вещи без утюга – использовать горячий душ. Разверните ваш душевой занавес, подвесьте одежду на вешалях и оставьте его в комнате во время приема душа. Пар произведет нужный для этого эффект, и вы сумеете с легкостью выровнять складки и морщинки на одежде, разглаживая его руками.

Гладильная доска

Если вы в путешествии или просто-напросто не имеете возможности использовать утюг, вам в помощь гладильная дощечка. Разверните одежду на кровати или столе, положите поверхность одежды между гладильными дощечками и нажимайте их вместе. Этот метод позволяет создать достаточное давление для выравнивания морщин.

Влажное полотенце

Если у вас нет утюга, используйте влажное полотенце. Сделайте полотенце влажным, положите его на одежду и пройдите чем-нибудь тяжелым по поверхности полотенца. Пара, образующаяся от влажного полотенца, поможет выровнять ткань.

Влажный спрей

Влажный спрей для волос может служить эффективным инструментом для выравнивания морщин. Распылите воду из удобного пульверизатора на морщинистую одежду и разгладьте ее руками. Затем оставьте одежду на воздухе на несколько минут, чтобы она немного высохла.

Микроволновка

Если у вас есть доступ к микроволновке, вы можете использовать ее для глажки. Обратите внимание, что этот метод подходит не для всех видов тканей, поэтому сначала проверьте, как ваша одежда реагирует на микроволны. Просто положите вещь в микроволновку на несколько минут, а затем выровняйте морщинки руками.

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