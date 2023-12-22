Пенсия в Украине в 2024 году стала известно, какими будут минимальные выплаты пенсионеров.

Пенсия в Украине в 2024 году должна возрасти, в частности, минимальную пенсию повысят вместе с прожиточным минимумом лиц, потерявших трудоспособность.

Известно, что с января в Украине вырастет прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

На такую ​​же сумму увеличится и минимальная пенсия в Украине.

В следующем году состоится индексация пенсий, размер и темп роста средней заработной платы — два показателя, которые определяют размер в соответствии с законом.

В настоящее время пенсионеры в Украине получают следующие выплаты:

0,6% украинцев получают выплаты до 2 000 гривен.

10,4% – более 10 000 гривен.

15% – от 4 001 до 5 000 гривен.

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.

23,2% – от 5001 до 10000 гривен.

29,5% – от 2001 до 3000 гривен.

Пользователи сети в комментариях отреагировали на повышение пенсий в Украине:

"На копейку поднимут пенсию ,а говорят уже полгода. Чтобы Бог дал им такие пенсии и зарплату простому народу",

"Большинство украинцев выживают на 3000 грн. Потому и видим, как в супермаркетах бедные люди покупают по 2 яйца и много хлеба. Даже молочные продукты стали недоступны. Сейчас пожилые люди государству не нужны. А наших детей готовят к тому, что у них государственной пенсии не будет совсем. А в негосударственные фонды люди боятся вкладывать деньги. Ибо боятся, что деньги украдут",

"В Украине большинство людей живет не на пенсию, потому что те деньги, которые они получают, то милостыня на хлеб...".

Источник: 24 канал.

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