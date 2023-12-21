В Польше микроавтобус с украинскими номерами попал в страшное ДТП. В результате аварии пострадали многие пассажиры. Кроме того, известно, что есть также жертва этой аварии. Подробности рассказала глава полиции города Томашув Любельский Малгожата Павловская.

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого микроавтобус с украинскими номерами попал в ДТП. Трагедия привела к смерти одного мужчины, а восемь человек получили травмы.

"Микроавтобус, в котором находились девять украинских граждан, попал в ДТП. Один из пассажиров погиб, а все остальные пострадали и были доставлены в больницу", - сообщила представитель правоохранительных органов.

Событие произошло в 06:27 в районе населенного пункта Белжец Люблинского воеводства, примерно в 30 км от украинской границы. Микроавтобус двигался в направлении границы и, не успев остановиться, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком в очереди к пункту пропуска "Гребенне-Рава Русская".

Дорога №17 на месте аварии временно заблокирована. Для грузовиков, следующих к пограничному переходу Гребенне, рекомендуется объезд через город Седлиска, в то же время для легковых автомобилей предоставляется возможность объезда через села Шаленик и Затилье-Осада.

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