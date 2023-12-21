Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в 2024 году в разгар мобилизации в Украине планируется призвать мужчин, проживающих за границей.
Умеров рассказал, что в период действия мобилизации в Украине украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах будут приглашать в призывные пункты вооруженных сил.
Сообщается, что украинские военные намерены мобилизовать от 450 до 500 тысяч солдат для отпора российскому вторжению.
Однако финансовые и политические рамочные условия еще не выяснены.
Как сообщил Умеров - справедливость важна, несмотря на запрет, многие украинские мужчины выехали за границу, чтобы избежать мобилизации в Украине.
Источник: Welt.
Напомним о мобилизации в Украине в 2024 году, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ раскрыл детали.
Представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал о законных способах вручения повесток.
В частности, Фитьо заявил, что представители ЖЭКов и ОСМД могут вручать повестки.
Также военнообязанный при смене места жительства должен 7 дней, чтобы стать на учет в новый ТЦК по новому месту жительства.
Если он этого не сделал, он уклонист в период действия мобилизации в Украине.
Представитель ВСУ добавил, что спортзал и ресторан – это общественные места, поэтому раздавать повестки в разгар мобилизации в Украине в этих местах не запрещено.
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