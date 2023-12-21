Мобилизация в Украине продолжается, тем временем Министр обороны Рустем Умеров сообщил об определенных изменениях, касающихся призыва.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в 2024 году в разгар мобилизации в Украине планируется призвать мужчин, проживающих за границей.

Умеров рассказал, что в период действия мобилизации в Украине украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах будут приглашать в призывные пункты вооруженных сил.

Сообщается, что украинские военные намерены мобилизовать от 450 до 500 тысяч солдат для отпора российскому вторжению.

Однако финансовые и политические рамочные условия еще не выяснены.

Как сообщил Умеров - справедливость важна, несмотря на запрет, многие украинские мужчины выехали за границу, чтобы избежать мобилизации в Украине.

Источник: Welt.

Напомним о мобилизации в Украине в 2024 году, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ раскрыл детали.

Представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал о законных способах вручения повесток.

В частности, Фитьо заявил, что представители ЖЭКов и ОСМД могут вручать повестки.

Также военнообязанный при смене места жительства должен 7 дней, чтобы стать на учет в новый ТЦК по новому месту жительства.

Если он этого не сделал, он уклонист в период действия мобилизации в Украине.

Представитель ВСУ добавил, что спортзал и ресторан – это общественные места, поэтому раздавать повестки в разгар мобилизации в Украине в этих местах не запрещено.

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