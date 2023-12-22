Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская предлагает приготовить на Новый Год очень интересный и вкусный салат.

Праздничный салат по рецептуОльги Сумской так и называется – «Новогодняя елка».

Для его приготовления понадобятся мандарины, киви, бананы, сметана и мед.

Рецепт элементарный. Сначала выкладываем кусочки почищенных мандаринов и нарезанных бананов в виде горки.

Сметану сбиваем с медом.

Следующий шаг в приготовлении салата на Новый Год по рецепту Ольги Сумской – поливаем фрукты сметано-медовым соусом.

Далее обкладываем фруктовую горку кусочками киви.

Киви, говорит Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм, необходимо порезать очень тонко.

Сверху украсить салат можно зернышками смородины или калины.

Салат на Новый Год.

Отметим, что киви считается одним из наиболее диетических продуктов и содержит массу полезных веществ, необходимых для здорового функционирования организма.

Еще одна вкусная вариация необычного салата из киви – подавать его не в тарелке, а в яблоке.

Для этого понадобятся яблоко, апельсин, киви, банан, сок лимона и мед по вкусу.

Апельсин, киви и банан чистим и нарезаем. С яблока необходимо срезать макушку и осторожно выбрать сердцевину. Стенки и дно должны остаться целыми. Яблочную мякоть нарезать кубиками и тоже добавляем в салат.

Салат поливаем лимонным соком, добавляем мед и перемешиваем.

Выкладываем смесь в очищенное яблоко и можно подавать на стол.

По желанию салат можно украсить тыквенными семенами или листочками мяты.

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