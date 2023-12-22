Праздничный салат по рецептуОльги Сумской так и называется – «Новогодняя елка».
Для его приготовления понадобятся мандарины, киви, бананы, сметана и мед.
Рецепт элементарный. Сначала выкладываем кусочки почищенных мандаринов и нарезанных бананов в виде горки.
Сметану сбиваем с медом.
Следующий шаг в приготовлении салата на Новый Год по рецепту Ольги Сумской – поливаем фрукты сметано-медовым соусом.
Далее обкладываем фруктовую горку кусочками киви.
Киви, говорит Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм, необходимо порезать очень тонко.
Сверху украсить салат можно зернышками смородины или калины.
Салат на Новый Год.
Отметим, что киви считается одним из наиболее диетических продуктов и содержит массу полезных веществ, необходимых для здорового функционирования организма.
Еще одна вкусная вариация необычного салата из киви – подавать его не в тарелке, а в яблоке.
Для этого понадобятся яблоко, апельсин, киви, банан, сок лимона и мед по вкусу.
Апельсин, киви и банан чистим и нарезаем. С яблока необходимо срезать макушку и осторожно выбрать сердцевину. Стенки и дно должны остаться целыми. Яблочную мякоть нарезать кубиками и тоже добавляем в салат.
Салат поливаем лимонным соком, добавляем мед и перемешиваем.
Выкладываем смесь в очищенное яблоко и можно подавать на стол.
По желанию салат можно украсить тыквенными семенами или листочками мяты.
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