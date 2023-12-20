В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусный шоколадный брауни. Десерт получается мягким, насыщенным, немножко тягучим.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

200 г черного шоколада 70%

200 г сливочного масла 82.5%

170 г коричневого сахара

5 г морской соли средне-крупного помола

3 яйца

70 г муки

35 г какао-порошка

100 г белого шоколада

100-150 г поджаренных орехов

Черный шоколад "Мастер Шеф" Владимир Ярославский ломает на кусочки, добавляет сливочное масло и растапливает их на водяной бане, помешивая лопаткой или венчиком.

Яйца перемешиваем с сахаром – не взбиваем, а просто, чтобы сахар растворился. Добавляем яичную массу в шоколадную и перемешиваем. После этого добавляем просеянную через сито муку и какао-порошок, снова перемешиваем.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет орехи и измельченный белый шоколад и быстро все перемешивает, чтобы шоколад остался кусочками. В конце добавляем соль, снова быстро перемешиваем и выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом.

Ставим брауни в разогретую до 200 градусов духовку на 12-15 минут в зависимости от размера формы и толщины шоколадного слоя.

"Не пугайтесь, если ваш Брауни мягкий внутри. Он такой должен быть – аж живой! Сверху должна быть легкая сухая корочка", – объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Когда брауни остынет, нарезаем его на кусочки и подаем с ягодами, зимой со взбитыми сливками, а летом – с ванильным мороженым.

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