В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусный шоколадный брауни. Десерт получается мягким, насыщенным, немножко тягучим.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 200 г черного шоколада 70%
- 200 г сливочного масла 82.5%
- 170 г коричневого сахара
- 5 г морской соли средне-крупного помола
- 3 яйца
- 70 г муки
- 35 г какао-порошка
- 100 г белого шоколада
- 100-150 г поджаренных орехов
Черный шоколад "Мастер Шеф" Владимир Ярославский ломает на кусочки, добавляет сливочное масло и растапливает их на водяной бане, помешивая лопаткой или венчиком.
Яйца перемешиваем с сахаром – не взбиваем, а просто, чтобы сахар растворился. Добавляем яичную массу в шоколадную и перемешиваем. После этого добавляем просеянную через сито муку и какао-порошок, снова перемешиваем.
Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет орехи и измельченный белый шоколад и быстро все перемешивает, чтобы шоколад остался кусочками. В конце добавляем соль, снова быстро перемешиваем и выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом.
Ставим брауни в разогретую до 200 градусов духовку на 12-15 минут в зависимости от размера формы и толщины шоколадного слоя.
"Не пугайтесь, если ваш Брауни мягкий внутри. Он такой должен быть – аж живой! Сверху должна быть легкая сухая корочка", – объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Когда брауни остынет, нарезаем его на кусочки и подаем с ягодами, зимой со взбитыми сливками, а летом – с ванильным мороженым.
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