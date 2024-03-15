Обеспечьте безопасность и сохраните вкус блюд, вымывая микроволновку. Раасмотрите несколько действенных лайфхаков, с помощью которых вы быстро справитесь с этой задачей.

Лимонный сок – это природное средство для борьбы с запахами и отложениями в микроволновке. Нужно смешать лимонный сок с водой в пропорции один к одному. Налейте раствор в миску и включите микроволновку на несколько минут. После чего протрите внутри влажной губкой или мягкой тканью.

Уксус является еще одним эффективным средством для того, чтобы качественно чистить микроволновку. Добавьте одну часть уксуса и одну часть воды в миску. Поставьте сосуд в микроволновку и включите устройство на высокую мощность в течение нескольких минут. Затем протрите внутреннюю часть микроволновки.



Раствор с мылом: Добавьте несколько капель обычного мыла для посуды в миску с горячей водой. Расположите миску в микроволновке и включите ее на пару-тройку минут. Затем протрите абсолютно всю поверхность микроволновки губкой или тканью.

Если есть возможность, часто пользуйтесь чистящими парогенераторами: У современных парогенераторы могут помочь вам с завидной быстротой отмыть микроволновку с помощью пара. Эти девайсы довольно безопасны в использовании и могут легко удалить жир и другие загрязнения.

Иногда чистите фильтры и вентиляционные отверстия: Грязние фильтры и вентиляционные отверстия могут заметно ухудшить работу микроволновки. Систематически извлекайте и мойте их вручную или же в посудомоечной машине.

Просто используйте специальные чистящие средства: В наши дни на рынке есть много специальных средств для чистки микроволновок. В своем составе они имеют специальные формулы, эффективно растворяющие жир и отложения.

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