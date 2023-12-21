Студентка признала свою вину и согласилась на сотрудничество со следствием.

В Житомире студентку третьего курса с первой группой инвалидности осудили за участие в фиктивном браке с целью вывоза мужа-уклоняющего за границу. Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда города Житомира.

Суд признал ее виновной в заключении фальшивого брака за обещание получить 1500 долларов. Девушка вышла замуж в августе 2022 года, получила 800 долларов в сентябре того же года, и остальные должны были быть оплачены после пересечения границы. Злоумышленницу задержала полиция вместе с другими фигурантами дела.

Студентка признала свою вину и согласилась на сотрудничество со следствием. Суд признал девушку виновной за ч.3 ст.332 УК Украины и приговорил ее к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

Кроме этого, во Львовской области осудили женщину, которая вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы тот мог выехать за границу. Ее обвинили в том, что она помогала уклоняющемуся незаконно пересечь границу. Жительницу Франковщины приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 1 год испытательного.

Следует также отметить, что украинцы во время войны стали меньше заключать браки. Тем не менее, среди лидеров по количеству новых семейных пар оказались Киев, Днепропетровская и Одесская области.

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