Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич после скандала отказался от корпоратива перед Новым годом.

Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич сначала заявил, что принимает участие в праздничном мероприятии, организованном скандальной блогершей Анной Алхим. Однако разразился новый спор среди украинцев, ведь блогерша уже не раз позорилась из-за своих высказываний в адрес оккупантов и страны-агрессора.

После продолжительных споров Алхим рассказала о том, что ведущий Анатолий Анатолич и Гарик Корогодский отказались участвовать в ее запланированном мероприятии в Киеве.

Она призналась, что, несмотря на изначальные договоренности, она решила не следовать обещанным условиям, так как считает это лицемерием. Судя по реакции украинцев в социальных сетях, мнения разделились, вызвав бурное обсуждение в комментариях.

"Понимаете, если я выйду на сцену и начну говорить по-украински, — это будет лицемерие. Асти не слушайте, — это плохо, это будет ложь, потому что я ее слушала и буду слушать" - заявила блогерша. В результате Анатолич отказался от своих слов.

Напомним, сначала Анатолий Анатолич изменил свою позицию и соглашается выступить на мероприятии Анны Алхим. Вместе с ним также выступят другие спикеры, поэтому позиция артиста немало удивила украинцев.

Анатолий Анатолич уже прокомментировал ситуацию, подчеркивая, что его целью будет убедить присутствующих, что российский контент и музыка не допустимы в украинском пространстве. Он также заявляет, что проведет сбор средств в поддержку ВСУ.

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