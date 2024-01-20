Грязные краны и устаревшие пятна могут негативно влиять на вид вашей кухни или ванной комнаты, чтобы отмыть кран от налета не обязательно тратить средства на дорогие чистящие средства.

Есть простые и доступные методы, которые позволят вам отмыть кран от налета, чтобы он стал как новый.

Использование уксуса: Уксус – это эффективное средство для удаления водных отложений и устаревших пятен. Смочите тряпку или ватный диск в уксусе и осторожно протрите грязные участки. Уксус растворяет отложенные минералы и поможет эффективно отмыть кран от налета.

Лимонный сок: Лимонный сок – еще одно эффективное средство для отмывания грязных кранов. Нанесите лимонный сок на губку или тряпку и протрите кран. Кислота в лимонном соке растворяет отложенные минералы и приводит к блестящему виду.

Сода и вода: Смесь соды и воды может стать вашим союзником в борьбе с грязью. Смесь должна иметь консистенцию пасты. Нанесите ее на кран и оставьте на несколько минут, а затем используйте губку или щетку для чистки крана от налета.

Специальные чистящие средства: Если вы решили потратить немного денег, можно использовать специальные чистящие средства для кранов. Убедитесь, что они подходят для материала вашего крана, а затем следуйте инструкциям на упаковке.

Зубная щетка: Зубная щетка может быть отличным инструментом для очистки труднодоступных мест на кране. Окуньте ее в смесь соды и воды и используйте для чистки крана от налета.

Предотвращение предстоящих загрязнений: Во избежание повторения проблемы регулярно чистите кран и используйте водоочистительные фильтры. Это поможет удержать его от новых отложений и защитит от коррозии.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме