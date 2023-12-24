Если вы хотите, чтобы ваша мойка была всегда кристально чистой и блестящей, следуйте этим простым советам.

Подготовка к отмыванию

Прежде чем начать процесс отмывания, соберите все необходимые средства и материалы. Вам понадобятся:

  • Мое мгновенное мыло или моющее средство. Выберите тот, который подходит для материала вашей мойки.
  • Спонж или мягкая губка. Обеспечьте, чтобы она была чистой и без абразивов, чтобы избежать царапин.
  • Тряпки или тряпки. Выбирайте те, которые не оставляют ворса или нитей на поверхности.
  • Резиновые перчатки. Они предохранят ваши руки от химических средств и горячей воды.

Удаление старых следов и грязи

Намочите мойку теплой водой. Добавьте несколько капель моющего средства на спонж или губку и нанесите на поверхность мойки. Дайте средство немного поработать, особенно в местах с большой концентрацией грязи.

раковина

Отмывка и полировка

Тщательно протрите мойку губкой или спонжем, обращая особое внимание на места со стойким загрязнением. Затем промойте поверхность чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства.

Для полировки используйте сухую и чистую тряпку или тряпку. Делайте круговые движения, придавая мойке блестящий вид.

Особые советы для разных материалов

  • Нержавеющая сталь: Используйте специальное средство для нержавеющей стали и мягкую губку, чтобы избежать царапин.

  • Керамика или фаянс: Мойте теплой водой и мягким моющим средством. Для удаления известковых отложений используйте смесь уксуса и воды.

  • Силикон: Используйте мягкое мыло и губку. Избегайте использования агрессивных средств, чтобы не повредить структуру силикона.

слив, раковина

Регулярное содержание

Чтобы ваша мойка всегда была кристальной, чистой и гигиенической, регулярно проводите процедуру отмывания. Избегайте остатков моющих средств и водяных отложений, чем сможете предотвратить появление неприятного запаха и загрязнений.

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