Церковный праздник 21 декабря, в этот день верующие чтят память святой мученицы Юлиании.

Православный праздник 11 декабря, в этот день также чтят память мученицы Анфисы Римской

Наши предки в этот день вышивали и вязали, но заниматься этим нужно наедине с собой, дабы чужой глаз не напитал изделие негативом.

21 декабря считался семейным днем, поэтому этот день лучше провести время с семьей.

Православная церковь напоминает, что продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять пищу животного происхождения.

Запрещено находиться в грязном доме, обязательно нужно убирать в нем.

21 декабря запрещено быть жадным, ведь в будущем году останетесь без денег.

Существуют и запреты в этот день, так 21 декабря нельзя выходить на улицу после захода солнца. Раньше верили, что нечистая сила может забрать человека с собой.

Нельзя жаловаться на свекровь - потому что отношения с ней только ухудшаться.

Также не рекомендуется заниматься ремонтом в доме.

Приметы 21 декабря:

Так, снегопад 21 декабря говорит о том, что лето будет дождливым;

с утра синицы чирикают - значит ночью ждите морозов.

День морозный и тихий - зима будет мягкой и снежной.

День ангела завтра 21 декабря празднуют владельцы таких имен: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей, Потапий.

Источник: Униан.

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