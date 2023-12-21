Православный праздник 11 декабря, в этот день также чтят память мученицы Анфисы Римской
Наши предки в этот день вышивали и вязали, но заниматься этим нужно наедине с собой, дабы чужой глаз не напитал изделие негативом.
21 декабря считался семейным днем, поэтому этот день лучше провести время с семьей.
Православная церковь напоминает, что продолжается Рождественский пост, нельзя употреблять пищу животного происхождения.
Запрещено находиться в грязном доме, обязательно нужно убирать в нем.
21 декабря запрещено быть жадным, ведь в будущем году останетесь без денег.
Существуют и запреты в этот день, так 21 декабря нельзя выходить на улицу после захода солнца. Раньше верили, что нечистая сила может забрать человека с собой.
Нельзя жаловаться на свекровь - потому что отношения с ней только ухудшаться.
Также не рекомендуется заниматься ремонтом в доме.
Приметы 21 декабря:
Так, снегопад 21 декабря говорит о том, что лето будет дождливым;
с утра синицы чирикают - значит ночью ждите морозов.
День морозный и тихий - зима будет мягкой и снежной.
День ангела завтра 21 декабря празднуют владельцы таких имен: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей, Потапий.
Источник: Униан.
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