Три охранника поломали руки ветерану, заливали ему глаза из газового баллончика и били палками.

20-летнего Алексея Иванина избили охранники в больнице в Боярке. После возвращения из войны с острым тревожно-депрессивным расстройством он обратился за помощью 4 декабря. Однако в больнице возник конфликт между ветераном и охранниками.

Алексей служил в Вооруженных Силах. Ночью 4 декабря он вызвал медицинскую помощь из-за приступа с острым тревожно-депрессивным расстройством. Однако врачи прибыли только на 5 вызов. Когда медики приехали, он нанес себе ранение ножом в руку.

"Быстрая" прибыла с полицией, классифицировав событие как попытку суицида. Ветерана доставили в Центральную районную больницу в Боярке. Алексей рассказал, что в больнице долго ждал врача, не получив никаких успокоительных. Затем он обратился к охранникам на приемном пункте, спрашивая, когда получит помощь. Охранники ответили грубо, утверждая, что "все здесь такие контуженные, все здесь воевали, и не надо нам врать".

Словесная перепалка превратилась в драку. Три охранника поломали руки ветерану, заливали ему глаза из газового баллончика и били палками.

Следует отметить, что Алексей Иванин имеет инвалидность III группы. После травмы руки в апреле 2022 года его психическое здоровье ухудшилось, и возникли мысли о скорой смерти. Он также сталкивался с проблемами с позвоночником, как подтверждено медицинским заключением.

По словам Алексея, он умолял о прощении и милосердии от охранников. Его арестовали в наручники и ставили на колени, но затем отпустили.

Утром Алексей самостоятельно добирался домой общественным транспортом. Рану на руке в больнице не зашивали. Только вечером он обратился за помощью в Киевскую городскую клиническую больницу №7. Позже он подал заявление в полицию на охранников и врачей скорой, которые прибыли только по 5 вызову.

В Центральной районной больнице Киево-Святошинского района Боярки сообщили, что: начато служебное расследование этого инцидента проведены консультации с юристами для дальнейших действий охрану медучреждения осуществляет ЧП "Волк" по договору установлены лица охранников, присутствовавших на смене в ночь с 3 на 4 декабря.

Источник: 24 канал.

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