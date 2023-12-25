Пенсия в Украине уже со следующего месяца начнет увеличиваться, стало известно, как изменятся выплаты.

Пенсия в Украине в 2024 году увеличится, известно, что запланировано три этапа повышения выплат для украинцев.

Сообщается, что возрастет средняя выплата в Украине, такие изменения заложены в госбюджет на следующий год.

Таким образом, средняя пенсия в Украине в 2024 году поднимется до 6 тысяч гривен.

Выплаты будут расти с 1 января, вырастет минимальная и максимальная пенсия в связи с повышением прожиточного минимума с 2 093 до 2 361 гривны.

Пенсия в Украине вырастет до уровня 2361 и 23610 гривен соответственно.

В марте запланирована индексация пенсий по балльной системе, однако пока не известно, как вырастут пенсионные выплаты украинцев.

В июле возрастет минимальная пенсия для украинцев, достигших 65 лет, сумма увеличится до 3 200 гривен.

Украинцы отреагировали на новость об увеличении пенсий в Украине в 2024 году:

"50 баксов в месяц. Это меньше двух долларов в день. Это даже не бедность. Это геноцид",

"Цинизм зашкаливает",

"И что,можно прожить на 2300 ,а вы ,депутаты не хотите так выживать",

"А судьям сколько уже дадут? Полмиллиона?",

"Как для себя,то они мгновенно повышают себе там ВР... А как для украинцев,то в три этапа...".

Источник: 24 канал.

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