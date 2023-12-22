Мобилизация в Украине продолжается, тем временем ветеран АТО и военный эксперт рассказал, где прячутся уклоняющиеся.

Мобилизация в Украине продолжается, но не становится меньше тех, кто пытается избежать призыва, поэтому в ТЦК начинают "импровизировать".

Об этом сообщил рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, ТЦК прибегают к рейдам по спортзалам и ночным клубам.

Дикий сообщил, что в разгар мобилизации Украине действует законодательство, фактически присущее законодательству мирного времени, поэтому есть множество вариантов для уклонения.

Военный считает, что отмена отсрочки для получения второго высшего образования может увеличить мобилизационный ресурс до 80 тысяч человек.

"Поскольку это люди с первым высшим образованием, их можно сразу отправлять на 3-4-месячные курсы лейтенантов, чтобы они со временем возглавляли отделения и взводы", - сообщил Дикий.

Украинцы в комментариях отреагировали новость и поделились мнениями по мобилизации в Украине:

"Где скрываются от войны? Сотни тысяч полицейских в райотделах, сотни тысяч "бойцов" в территориальных центрах комплектации. Почему они не на фронте?",

"То есть тцк в глупой ситуации? Они насобирали миллиарды из уклонистов так, что покупают тещам виллы в Испании, простой рядовой из тцк отдыхает во время военного положения в Доминиканской республике и теперь Дикий говорит, что тцк в дурацкой ситуации?".

Источник: Фокус.

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