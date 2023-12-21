На заседании он просил суд не применять к нему наказание, но суд был неуклонен в своем решении.

Мужчину из Черниговской области осудили за уклонение от мобилизации, как призванного к военной службе. Решение о его вине и наказании принял Коропский районный суд Черниговской области. Об этом идет речь в приговоре Коропского районного суда Черниговской области.

По данным суда, мужчина был признан годным к военной службе ВЛК в июне 2023 года. В тот же день он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

Во время судебного процесса обвиняемый признал свою вину и объяснил, что, хотя получил повестку, не явился в Территориальный военкомат и военно-врачебную комиссию, поскольку его семья убедила не служить в армии. На заседании он просил суд не применять к нему наказание.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил три года лишения свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, ранее сообщалось, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Согласно информации, добровольно по контракту могут быть мобилизованы мужчины от 18 до 27 лет без предварительного боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.

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