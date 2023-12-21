Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" предложила рецепт шоколадно-овсяного печенья без выпечки.
Такое печенье готовится очень просто и быстро, оно вкусное и полезное, поэтому является идеальным вариантом десерта к чаю.
Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты (в расчете 7 небольших печенек):
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1/4 стакана тертого черного шоколада от 80%
- 1 большой спелый банан
- 1 ч. ложка ванильного сахара
- 1 ст. ложка тыквенных семечек
- 1 ч. ложка какао-порошка
Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская выкладывает шоколад в стакан и растапливает его в микроволновке 40-60 секунд.
"Это не совсем правильно, но быстро и без хлопот", – советует звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.
Банан разминаем вилкой и смешиваем его с растопленным шоколадом.
В миске смешиваем овсяные хлопья, ванильный сахар, семечки тыквы и какао-порошок, добавляем шоколадно-банановую массу и перемешиваем все до однородности.
На пергамент звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская ложкой выкладывает 7 небольших печений и ставит их в морозилку на 1 час, чтобы они остыли и застыли.
Также звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советовала украинцам приготовить постное яблочное печенье. Нам понадобятся 200 г мякоти яблоки, 80 г манной крупы, 2 ст.л. лимонного сока, 100 изюма, 130 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя и 50 мл растительного масла. Выпекаем печенье в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
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