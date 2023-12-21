Фитнес-тренер, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала, как приготовить вкусное, полезное, почти диетическое печенье.

Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" предложила рецепт шоколадно-овсяного печенья без выпечки.

Такое печенье готовится очень просто и быстро, оно вкусное и полезное, поэтому является идеальным вариантом десерта к чаю.

Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты (в расчете 7 небольших печенек):

1/2 стакана овсяных хлопьев

1/4 стакана тертого черного шоколада от 80%

1 большой спелый банан

1 ч. ложка ванильного сахара

1 ст. ложка тыквенных семечек

1 ч. ложка какао-порошка

Сначала звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская выкладывает шоколад в стакан и растапливает его в микроволновке 40-60 секунд.

"Это не совсем правильно, но быстро и без хлопот", – советует звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

Банан разминаем вилкой и смешиваем его с растопленным шоколадом.

В миске смешиваем овсяные хлопья, ванильный сахар, семечки тыквы и какао-порошок, добавляем шоколадно-банановую массу и перемешиваем все до однородности.

На пергамент звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская ложкой выкладывает 7 небольших печений и ставит их в морозилку на 1 час, чтобы они остыли и застыли.

Также звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская советовала украинцам приготовить постное яблочное печенье. Нам понадобятся 200 г мякоти яблоки, 80 г манной крупы, 2 ст.л. лимонного сока, 100 изюма, 130 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя и 50 мл растительного масла. Выпекаем печенье в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

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