Евгений Клопотенко и популярная украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить форшмак. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко предложил сразу два рецепта форшмака – классический и с творогом.
Для приготовления классического форшмака Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- филе сельди – 2 шт.
- 1 яблоко
- лук – 0,5 шт.
- темный хлеб – 2 куска
- 2 яйца
- соль и растительное масло – по вкусу
Для форшмака с кисломолочным сыром:
- филе сельди – 2 шт.
- творог - 70 г
- соль и растительное масло – по вкусу
Евгений Клопотенко советует использовать для приготовления форшмака свежую дунайскую сельдь.
Чтобы приготовить классический форшмак, филе сельди нужно сначала замариновать: солим рыбу и оставляем ее в холодильнике на 12 часов. Затем промываем филе от соли и нарезаем его маленьким кубиком.
Яблоко и лук чистим и нарезаем мелким кубиком. Отварные яйца и хлеб Евгений Клопотенко тоже нарезает маленьким кубиком.
В одной миске смешиваем селедку, яблоко, лук, яйцо, хлеб, добавляем соль и растительное масло по вкусу, все перемешиваем – и классический форшмак готов.
Чтобы приготовить форшмак с творогом, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает филе сельди кубиком и перебивает его блендером вместе с творогом и солью. В конце добавляем растительное масло и хорошо все перемешиваем.
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