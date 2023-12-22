Евгений Клопотенко и популярная украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" показали, как приготовить форшмак. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко предложил сразу два рецепта форшмака – классический и с творогом.

Для приготовления классического форшмака Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

филе сельди – 2 шт.

1 яблоко

лук – 0,5 шт.

темный хлеб – 2 куска

2 яйца

соль и растительное масло – по вкусу

Для форшмака с кисломолочным сыром:

филе сельди – 2 шт.

творог - 70 г

соль и растительное масло – по вкусу

Евгений Клопотенко советует использовать для приготовления форшмака свежую дунайскую сельдь.

Чтобы приготовить классический форшмак, филе сельди нужно сначала замариновать: солим рыбу и оставляем ее в холодильнике на 12 часов. Затем промываем филе от соли и нарезаем его маленьким кубиком.

Яблоко и лук чистим и нарезаем мелким кубиком. Отварные яйца и хлеб Евгений Клопотенко тоже нарезает маленьким кубиком.

В одной миске смешиваем селедку, яблоко, лук, яйцо, хлеб, добавляем соль и растительное масло по вкусу, все перемешиваем – и классический форшмак готов.

Чтобы приготовить форшмак с творогом, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает филе сельди кубиком и перебивает его блендером вместе с творогом и солью. В конце добавляем растительное масло и хорошо все перемешиваем.

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